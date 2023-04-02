逾千名人促停AI研究聯署信 被揭有假名

未來生命研究所（Future of Life Institute）的聯署信錄得近2500個簽名（VICE網站報道曾逾3萬人聯署），包括科研、政界、商界和學者等名人，例如OpenAI共同創辦人馬斯克（Elon Musk）和蘋果聯合創辦人沃茲尼亞克（Steve Wozniak）等。VICE網站上周四（3月30日）報道，起初聯名名單上的中國國家主席習近平、facebook母公司Meta首席AI科學家楊立昆（Yann LeCun）等部分人，被證實並沒有聯署。另外，聯署信引用作論據的12篇研究中，有4份研究的涉事專家，例如AI公司Hugging Face首席道德倫理科學家米切爾（Margaret Mitchell），表示其研究有被公開信錯誤引用的地方。

意上周五突禁用ChatGPT

未來生命研究所所長特格馬克（Max Tegmark）否認有關信函是意欲確保OpenAI在人工智能（AI）聊天機械人上的領先優勢。不過，ChatGPT自去年11月推出以來，確實惹起多方憂慮，例如意大利上周五就突然宣布禁止國民使用。

（路透社/VICE）