芬蘭大選3黨惡鬥 總理連任現暗湧

極右冒起 主張削減移民

今次大選選民主要關注議題包括經濟、生活開支和政府債務等，由於執政社民黨只倡議通過投資刺激經濟以達減債，拒表明會否大削支出，使部分選民覺得現政府的經濟計劃不可靠。53歲奥爾波（Petteri Orpo）領導的最大在野黨「民族聯合黨」（NCP）贊成加入北約、主張嚴格設定借貸上限，據上周四選前最後公布的民調顯示，該黨以19.8%支持度稍微領先；45歲普拉（Riikka Purra）領導的右翼民粹「芬蘭人黨」（Finns Party）主張削減來自非歐盟發展中國家的移民、減少外援、增加儲備等，以19.5%支持度排第二；37歲總理馬林（Sanna Marin）領導的社民黨以18.7%排第三。

馬林國家理財被轟 負債比例惹憂慮

社民黨2019年起領導五黨聯合政府。馬林於社民黨執政後，以34歲之齡成為芬蘭史上最年輕總理及當時全球最年輕國家領袖。她被指應對新冠疫情有功，在俄軍侵烏上對俄羅斯立場強硬，並推動國家由不結盟轉而加入北約，獲得好評。不過，馬林也被批評理財不審慎，使民生負擔加重。因應對新冠疫情、能源危機使芬蘭公共債務佔國內生產總值（GDP）比例，由2019年的64%擴大至73%，這負債比例雖仍低於歐盟平均的85%，卻遠高於北歐鄰國，惹民眾憂慮。加上該國的優厚福利政策、經濟衰退等，財政部本月警告債務比率可能突破80%。

芬蘭國會共200議席，贏得簡單多數議席的政黨可率先籌組政府。由於第四大政黨「中間黨」（CPF）表明不願再與別黨聯合執政，專家表示，民族聯合黨倘勝出可與芬蘭人黨共組右翼聯盟，或與社民黨組織中間派聯盟，這些情况下最可能出任總理的是曾任財長的奧爾波。若芬蘭人黨勝出，則很難找到願意與之結盟的政黨。

（金融時報/紐約時報/衛報）