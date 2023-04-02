盧卡申科：俄必要時可在白俄部署洲際導彈

盧卡申科向國會及政府官員發表年度講話時稱，俄羅斯在白俄部署核武計劃，有助保護面對西方威脅的白俄，「我不是試圖恫嚇或勒索任何人。我想保護白俄，並確保白俄人民享有和平」。他提及白俄境內部署戰略核武（即安裝核彈頭的洲際導彈）的可能性：「如果我們看到國家受到被毀滅的威脅時，我們將動用任何武器。如有必要，（俄羅斯總統）普京與我將決定並引入戰略武器」。盧卡申科沒有提供來自西方威脅的證據，也沒進一步說明鄰國波蘭有入侵白俄的計劃。

聯合國安理會前日應美國與阿爾巴尼亞要求開會，討論普京在白俄部署戰術核武的計劃。美國駐聯合國副大使伍德批評普京此舉是「加劇危險及破壞穩定」。俄駐聯合國大使涅邊賈則稱，普京「已清楚表明不是在轉移核武，而是將戰術導彈系統調動到白俄」。中國常駐聯合國副代表耿爽則稱北京主張「所有核武國家別把核武部署到海外，並撤回部署海外的核武」。

拜登籲放涉諜記者 拒逐俄記者報復

此外，美國總統拜登前日要求俄國釋放被指涉間諜活動被捕的《華爾街日報》記者格爾什科維奇（Evan Gershkovich），但他拒應該報編委員呼籲驅逐在美的俄記者報復。

（路透社/法新社）