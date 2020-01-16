俄新外交政策構想 列美主要安全風險 質疑西方藉烏發動「混合戰爭」 謀與中印加強合作支援

今次是俄羅斯時隔近7年更新這份外交政策綱領，普京強調是因世界局勢出現重大變化，被迫調整這份戰略文件。新《構想》形容美國是俄羅斯安全及世界和平的「主要風險來源」——西方集體激進反俄政策的「主要啟發者、策劃者和執行者」，批評美國及其盟友把俄為保護切身利益的烏克蘭政策當反俄藉口，發動新型「混合戰爭」（hybrid war），而俄打算優先清除美國和其他不友好國家對全球事務「殘餘支配」。法新社報道指，文件中的「不友好國家」（unfriendly states）是指譴責俄軍侵烏和對俄實施制裁的歐美國家。

7年來首更新 強調與中國「互相援助」

俄羅斯在新《構想》中以捍衛「俄羅斯世界」（Russian World）的「國家文明」（country-civilisation）自居，反抗任何「導致人類傳統精神、道德價值和誠信喪失的「假人道」和其他新自由主義意識形態觀點。《構想》強調俄羅斯對西方沒敵意，不認為是西方的敵人，又稱有意「與美國保持勢均力敵、和平共處，並平衡雙方利益」，望西方明白其敵視和霸權野心缺乏前景，並重返與俄合作。文件認為俄羅斯與歐洲關係難正常化主因，在於美國和其個別盟國戰略地為歐洲劃界，削弱損害俄羅斯和歐洲國家的經濟競爭力，限制歐洲國家主權，保障美國全球支配地位，指歐洲國家如果提升外交政策獨立性，轉為與俄羅斯尋求睦鄰關係，將有利歐洲地區安全和福祉。

俄謀削西方外交主導 爭取伙伴

新《構想》另一重點是加深與中國和印度這兩友好國家聯繫，並列明「目標進一步加強與中國全面伙伴關係和戰略合作，聚焦所有領域上的互利合作、互相提供援助」。新版比舊版多了「互相提供援助」描述，但少了與中國發展「平等和以信任為基礎的伙伴關係和戰略合作」的論述。

俄羅斯外長拉夫羅夫上周五形容文件點出了「不友好國家」行為已經對俄羅斯安全和發展構成的「存亡威脅」。英國《金融時報》前天引述「卡內基國際和平基金會」高級研究員科列斯尼科夫（Andrei Kolesnikov）稱，普京視在世界劃分成不同勢力範圍的形勢下，有需要爭取更多「朋友」，以提升俄羅斯大國地位。科列斯尼科夫又指新《構想》的概念揭示俄羅斯在外交上「另闢蹊徑」，反映其被孤立的程度「前所未有地高」。

（俄羅斯衛星通訊社/法新社/金融時報/路透社）