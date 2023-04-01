首發表歐盟對華政策演說 馮德萊恩：不脫鈎但要去風險化

稱中歐前景取決華烏戰立場

馮德萊恩是在歐洲政策中心與正受北京制裁的墨卡托中國研究中心（MERICS）兩個智庫合辦的活動上致辭，坦言歐盟與中國分屬「全球其一最錯綜複雜和重要」的關係，如何管控這段關係將是歐盟經濟繁榮和國家安全的決定性因素。她表明「需要坦白說」：「中國如何繼續跟普京的（侵烏）戰爭互動，將會是歐盟與中國關係前行的決定性因素。」

「改革開放已完 聚焦安全控制」

談到歐盟對華戰略定義，馮德萊恩指必須以「對（中歐）現時關係以及中方戰略意圖作出清醒評估」為開端。她形容中國正在改變：一是中國已結束「改革開放」，更聚焦於「安全和控制」，二是「安全和控制」已凌駕於自由市場和開放貿易，三是中方清晰目標是令國際秩序出現「以中國為中心」的體制改變」，中俄友誼便是一大例證。

馮德萊恩強調，歐盟必須確保跟中國的外交穩定性和開放對話，「需要聚焦於去風險化（de-risk），而非脫鈎（de-couple）」。她解釋跟中國脫鈎既不可行，也不符合歐洲利益，這點正是為何她下周聯同馬克龍訪華——透過外交「去風險化」的重要一環，正是管控關係並跟中方進行開放和坦誠的交流。馮德萊恩指歐中貿易大部分仍是互惠和「非風險性」，惟歐中關係並不平衡，愈益受到中方國家資本主義體制造成的扭曲所影響，故歐盟需要以透明、可預測性和對等的基礎上「再平衡」這段關係。

她舉例稱，2020年達成惟迄今未獲歐洲議會批准的《中歐全面投資協定》（CAI）正是類似「再平衡」的例子，但指鑑於過去3年世界和中國都經歷重大變化，「我們需要按照更廣泛的對華戰略去重新評估CAI」。政治新聞網站Politico的報道稱，今次是馮德萊恩首次暗示歐盟可能會停止繼續推動CAI。

憂華「軍民融合」 擬重評CAI

馮德萊恩指出中方的軍民融合策略令部分貿易和投資為歐洲經濟和國家安全帶來風險，故歐洲未來對華戰略的第二部分會是「經濟去風險化」，這點包括確保自身韌性和依賴性——尤其是工業和國防基礎。為此她提出4大方向：一是增加經濟和產業（尤其是潔淨科技）的競爭力，二是更堅定迅速使用歐盟的貿易工具，三是針對敏感高科技等關鍵行業開發新的防禦工具，四是跟全球伙伴結盟合作。

（Politico/歐盟網站）