日限制23種晶片製造設備出口 否認制華

日本在晶片製造上曾居於全球領導地位，雖然目前全球市佔率只剩約10%，但仍是晶片製造機器和半導體材料的主要供應國。日本經濟產業省周五表示，為加強尖端半導體領域的出口管制，有意修改《外匯及外國貿易法》的法令。經產相西村康稔表示，將對用來製造晶片的6類設備實施出口管制，包括用於清潔、沉積、光刻和蝕刻等工序。有關限制將很可能影響日本10多家晶片設備生產商，包括Nikon、東京威力科創（Tokyo Electron）和Advantest等。

經產省表示：「我們正在履行作為科技國家該負的責任，即為國際的和平與穩定作出貢獻。」還說管制目的是為了阻止先進科技用於軍事目的。當局就此展開公眾諮詢至本月29日，期望新規定7月生效。

雖然西村強調此舉並非針對特定國家，但日本共同社和時事通信社均指出，東京此舉相信是防止中國製造可轉為軍事用途的尖端半導體。美國去年10月對晶片製造設備出口到中國實施全面限制，理由亦是擔心中國將這些先進半導體用於強化其軍事力量，促請這類設備的關鍵供應商所屬國家日本和荷蘭加入。消息人士曾透露，日荷今年1月同意加入美國行列，限制小於14納米製程的晶片製造設備出口到中國。荷蘭政府3月8日公布了管制措施草案，日本則從未公開承認有達成協議。

稱防先進科技軍事化 京斥經貿問題政治化

中國外交部發言人毛寧昨日回應稱，將經貿和科技問題政治化、工具化、武器化，人為破壞全球產業鏈和供應鏈的穩定，這種行為只會「損人害己」。中國商務部去年10月曾形容美國的禁令是「典型的科技霸凌」。

（共同社/中央社）