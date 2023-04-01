分析：官司助取同情分 戰拜登仍難取游離票

民調：逾半指應DQ 共和黨人斥有政治動機

特朗普一直將針對他的調查形容是「政治迫害」、「民主黨獵巫」陰謀云云，得到其「鐵粉」以至不少共和黨人認同，有共和黨人和政治分析家相信，起訴特朗普只會令支持者在初選時更決心支持他。昆尼別克大學（Quinnipiac University）本周公布的最新民調顯示，57%美國人認為一旦特朗普面臨刑事起訴就應被DQ（取消競選資格），但共和黨人中卻有75%不認同；93%共和黨人認為掩口費案帶有政治動機。

特朗普被起訴後，其競選團隊立即發籌款電郵。「被捕」、「起訴」對特朗普團隊來說頗有號召力，自3月18日起特朗普「預告」會被捕當日起計的兩周，他的競選團隊籌得200萬美元（1,560萬港元）。

兩周前預告被捕 至今籌得1560萬元

不過，鑑於特朗普面臨的起訴可能陸續有來，弗吉尼亞大學政治中心主任薩巴托（Larry J. Sabato）認為，一些共和黨人可能會被這次起訴動搖，投向特朗普的假想敵德桑蒂斯或其他沒有法律包袱纏身的潛在參選人。有意參加共和黨初選的新澤西州前州長克里斯蒂，一方面批評曼哈頓地方檢察官布拉格在特朗普掩口費案死咬不放，但另一方面卻說「認為起訴會造就更好更強候選人的想法亦屬荒謬」。

（華爾街日報/路透社/法新社）