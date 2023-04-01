美首名面對刑事檢控前總統 下周上庭 掩口費案遭起訴 特朗普：史上最嚴重迫害

上庭前打手指模影大頭照 律師：不上手銬

紐約市曼哈頓地方檢察官布拉格（Alvin Bragg）的辦公室確認周四已聯絡特朗普的代表律師，協調特朗普下周二到紐約「自首」提堂，預料屆時將公開特朗普的罪狀。哥倫比亞廣播公司（CBS）引消息稱，特朗普預計下周一從佛羅里達州飛往紐約，下周二過堂，聽取起訴書內容，而在上庭前他將被打手指模和拍大頭照作紀錄，但其律師昨指特朗普不會被帶上手銬。

CNN：將起訴逾30宗商業欺詐罪

在2016年大選前夕，藝名Stormy Daniels的成人電影女演員克利福德（Stephanie Clifford）欲爆料指曾與特朗普有性關係，特朗普涉嫌為此透過私人律師科恩（Michael Cohen）向她提供13萬美元（約101萬港元）掩口費，以免影響大選勝算。科恩於2018年承認按特朗普指示替特朗普墊支該筆錢給克利福德，換取她保持緘默，特朗普其後透過旗下集團還款予科恩，但紀錄只標記為「法律費用」而非選舉開支，涉嫌隱瞞。有線新聞網絡（CNN）引述知情人士透露，曼哈頓大陪審團將起訴特朗普逾30宗商業欺詐罪名。美媒指關鍵在於特朗普及其團隊是否試圖利用商業欺詐，干犯或掩飾其他有機會獲重判的罪行。

「特朗普關注政治後果多於法律後果」

CNN引述一名近期曾與特朗普直接對話的人士透露，周四傳出特朗普被控的消息「絕對令人震驚」，特朗普亦被殺個措手不及。《紐約時報》報道，美媒周三才報道大陪審團因假期關係，4月多數時間處於停擺狀態，特朗普的助手原以為案件最快4月底才有新進展。報道又引述知情者稱，特朗普得知被起訴後感到憤怒，主要關注被起訴帶來的政治後果而非法律後果。一直堅持清白的他周四發表聲明，稱今次是美國「史上最嚴重的政治迫害和選舉干預」，稱「美國人清楚激進左翼民主黨人的所作所為」，呼籲支持者齊心擊敗布拉格和拜登，並將所有不誠實的民主黨人趕下台，從而「讓美國再次偉大」。

共和黨人批司法「武器化」 佛州長拒助引渡

共和黨籍眾議院議長麥卡錫形容，今次起訴為針對特朗普把美國「神聖的司法制度武器化」。特朗普2024年總統選舉共和黨初選的潛在對手、佛羅里達州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）稱這「並不美國」（un-American），表明佛州「目前不會在可疑情况下協助引渡特朗普」。特朗普另一初選潛在對手、前副總統彭斯（Mike Pence）形容，起訴特朗普「令人憤慨」，憂慮會進一步分裂美國。

美媒：檢察正調查另一宗掩口費案

美媒又引述消息報道，布拉格辦公室同時正調查特朗普另涉在2016大選前，透過一間出版商以15萬美元（約117萬港元）「掩口費」向前《花花公子》雜誌女模麥克杜格爾（Karen McDougal）「買斷」二人的緋聞故事。布拉格辦公室拒絕回應，麥克杜格爾的律師則暫未回覆，特朗普則否認與她有性關係。

（綜合報道）