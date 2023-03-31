教宗呼吸困難留院 梵蒂岡稱好轉已復工

非感染新冠病毒 有望主持周日彌撒

梵蒂岡周三指出，教宗被送往羅馬的杰梅利醫院（Gemelli hospital）治療，檢查發現他有呼吸道感染，但不是感染新冠病毒。梵蒂岡消息人士說教宗周四的行程已取消。意大利安莎通訊社（ANSA）昨報道教宗度過平安一晚，醫護對他康復感樂觀。

英國廣播公司（BBC）報道，教宗周三早上在聖伯多祿廣場主持每周一次的公開接見活動時精神不俗，但之後在他人協助下登上其專車時神情扭曲。梵蒂岡最初表示教宗到醫院接受預先安排的檢查，但教宗原定的電視訪問臨時取消後，梵蒂岡的說法引起意大利傳媒質疑。

教宗未來一周將很忙碌，因他會在下月9日復活節前出席不少活動，包括接下來周日（4月2日）的聖枝主日彌撒、下周的聖周（Holy Week）和復活節慶祝活動。他亦原定4月底到訪匈牙利。

方濟各2013年3月接任以健康為由辭職的本篤十六世，成為新任教宗，本月滿10年，惟他健康狀况近年都備受關注。近月他因為膝患，需以輪椅代步，他在2021年曾接受結腸手術，今年1月再表示其結腸問題復發，不過他仍積極參與活動和外訪，上月到訪非洲剛果民主共和國及南蘇丹。

在教宗的家鄉阿根廷，有民眾向路透社表示教宗須撫心自問能否繼續履行職務。方濟各這次入院，亦再令人關注他會否也主動退位。他在本月播出的訪問被問及會在什麼情况下辭職時稱：「一種無法讓你看清事物的疲倦感，導致思路不清晰，不知如何評估情况。」

（路透社/法新社/CNN/BBC）