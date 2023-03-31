墨羈留所起火39死 閉路揭警衛見死不救

不理移民踢門求救

社交媒體周二流傳華雷斯城（Ciudad Juarez）移民羈留所周一大火期間的閉路電視畫面，片段可見關在牢房的一群男子踢着上鎖牢門，3名穿制服的警衛在牢房外走過，卻沒有人去打開牢門。牢房內的男子在煙霧迅速瀰漫之際，試圖打開鐵門卻不成功。一名倖存男子、一名救護人員、華雷斯城所在的奇瓦瓦（Chihuahua）州政府一名安全官員都表示，火勢蔓延與濃煙擴散時，牢門一直鎖着。他們並說，救援人員抵達時，牢房門才打開，不清楚從起火到開門經過多長時間。

墨西哥官員周三表示，39人死於這場火災，死者全是男性。墨西哥當局指出，死傷者包括來自危地馬拉、洪都拉斯、委內瑞拉、薩爾瓦多、哥倫比亞和厄瓜多的人。

墨循殺人罪調查

墨西哥總檢察長辦公室人權部門負責人埃雷里亞斯 （Sara Irene Herrerias）周三在記者會表示，已循殺人罪方向展開調查，指出火警發生時沒有公務人員和私人保安公司人員採取行動打開牢門放移民出來。墨西哥安全部長羅德里格斯（Rosa Icela Rodriguez）說，檢察官已經鎖定8名可能涉案者，包括兩名聯邦探員、一名州府移民部門官員，以及一家私人保安公司的5名員工。埃雷里亞斯說，檢方正申請逮捕令。埃雷里亞斯表示，有羈留所移民指一名移民放火。

墨西哥總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）矢言追究此事到底，「不會隱瞞任何事，也不會有罪不罰」。他周二表示，疑有移民縱火抗議將被驅逐出境。

（法新社/BBC/路透社）