俄拘《華爾街日報》記者 指涉為美間諜

格爾什科維奇在葉卡捷琳堡被捕，FSB指控他為美國蒐集一間俄羅斯軍工企業的活動的機密資料，但未有指出該企業名稱。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）稱格爾什科維奇在葉卡捷琳堡的活動與新聞業無關，又稱這並非首次外國記者這身分被用於掩飾其他活動。

塔斯社報道，格爾什科維奇周四出庭，否認控罪。法院宣布將他羈押兩個月候審。

俄羅斯《工商日報》指格爾什科維奇會被送往莫斯科的列福爾托沃（Lefortovo）監獄拘留。路透社引述美國外交消息人士指駐莫斯科大使未獲知會事件，正尋求俄方提供更多資料。WSJ發聲明深切關注格爾什科維奇被捕，並否認FSB指控，正尋求當局放人。俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）昨天表示，現在談論以格爾什科維奇換囚的做法言之過早。

反戰爸爸泄行蹤再被捕

格爾什科維奇是美國公民，是WSJ莫斯科分社記者，2017年起報道俄羅斯新聞，近月主要報道俄羅斯政治及俄烏戰爭新聞。有其他報道俄羅斯新聞的外國記者在網上聲援，稱格爾什科維奇是名專業記者，並非間諜。

另外，俄國男子莫斯卡廖夫因女兒在學校繪畫一幅反戰圖畫，以及他過往的網上反戰言論而遭警方調查和軟禁，周二被判詆譭國家軍隊罪成，被判送往流放地囚2年，但在宣判前逃離軟禁地點。其代表律師表示周四稱當事人在白俄羅斯明斯克被捕，估計因不當使用手機而泄露行蹤被捕。

（路透社/莫斯科時報）

（俄軍侵烏）