孟加拉記者報道物價飈 被拘控「假新聞」

孟加拉《曙光日報》（Prothom Alo）周日刊登記者沙姆斯（Shamsuzzaman Shams）的報道，當中包括民眾在孟加拉獨立日談及其生活，一名工人說：「如果我們買不起大米，自由有什麼用？」自俄軍侵烏後，孟加拉去年中旬起食物價格飈升，貨幣孟加拉塔卡兌美元匯率大跌。

《曙光日報》表示，周三凌晨4時，沙姆斯在工業城鎮薩瓦爾（Savar）的家中被便衣警員帶走，他被控違反《數碼安全法》（Digital Security Act）。內政部長阿薩杜扎曼‧汗（Asaduzzaman Khan）證實，沙姆斯因發表一篇「不實報道」被警方查問及起訴。他說警方會釋放沙姆斯，但若他再犯會再以相同控罪被捕。法新社取得該案的文件副本，顯示根據《數碼安全法》，沙姆的控罪包括「以假新聞抹黑政府形象」。

組織斥《數碼安全法》打壓記者

人權組織指摘《數碼安全法》過去屢被政府用來打壓記者及異見者。據孟加拉一個智庫稱，自2018年《數碼安全法》生效以來，已有近3000人因該法被控，當中包括約280名記者。該罪最高可被判囚14年。

（法新社）