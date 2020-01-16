CPTPP今會議 英「入會」成焦點

《日本經濟新聞》報道，日本、澳洲等CPTPP成員國大致同意英國加入，而英國亦將成為CPTPP中僅次於日本的第2大經濟體。有英國官員向《金融時報》稱談判已到最後階段，另一名官員則表示「已達成協議」。

CPTPP前身為有連同美國在內12個國家簽署的《跨太平洋伙伴關係協定》（TPP），2017年美國特朗普政府退出TPP後，餘下11個國家在2018年簽訂CPTPP。英國在2021年2月申請加入，同年6月開始與CPTPP各成員國談判。

辛偉誠：加強「亞太傾斜」外交政策

英國加入CPTPP將加強首相辛偉誠有關「英國脫歐讓英國追求新貿易策略」的說法，亦加強他的「亞太傾斜」外交政策；辛偉誠認為協議負有重要經濟和戰略意義，賦予英國在中國主導的地區的新角色。

然而《金融時報》引述政府預測指英國的經濟得益將很有限，無助抵消脫歐造成的歐洲貿易損失；政府估計CPTPP長遠僅令英國國內生產總值（GDP）增加0.08%，如泰國及韓國其後加入協議，這數字或會增加。另一方面協議亦有具爭議地方，報道指英國要取消對馬來西亞棕櫚油徵稅，有關產品被指造成廣泛森林砍伐。英國官員拒絕在協議敲定前評論協議內容。

（金融時報/中央社）