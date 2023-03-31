大學生發起游說 瓦努阿圖納國際議程

尋求海牙國際法院（ICJ）就各國應對氣候變化提出顧問意見的意念，最初由來自所羅門群島的南太平洋大學學生所羅門．楊（Solomon Yeo）以及26名同學發起。瓦努阿圖前外長雷根瓦努去年9月稱，所羅門．楊及其他人並非空談，而是展開實際游說去實現目標，包括向太平洋島國論壇（PIF）的所有國家領袖提交法律簡報，並成立「太平洋島國學生對抗氣候變化」（PISFCC）非政府組織。雷根瓦努認同他們的意念具前瞻及大膽，協助將之納入國際議程。

發起人：保障同胞有尊嚴地生活

所羅門．楊稱身為法律系學生，他有責任利用自己的知識和技巧，運用法律保障同胞有尊嚴地生活。同樣來自所羅門群島的PISFCC主席霍胡尼烏希（Cynthia Houniuhi）原對各國會響應議案不太有信心，如今歡迎決議，希望未來能向子女展示家鄉的美麗風光。

有份協助所羅門．楊等人的英國劍橋大學法律及環保政策教授比紐阿萊斯（Jorge Vinuales）預期，ICJ最終不大可能會頒布龐大的氣候補償計劃，但指其意見的各方面都將適用於各國本地法院，具為氣候訴訟帶來革命改變的潛力。

（衛報/劍橋大學網站/路透社）