俄反戰象徵父親 判刑前逃離軟禁

【明報專訊】俄羅斯一名單親父親因女兒在學校畫了一幅反戰圖畫而遭警方調查和軟禁，周二（28日）被判詆譭國家軍隊罪名成立，刑期是送往流放地囚禁2年，但他在判決前逃離軟禁地點，下落不明。
女兒曾畫反戰畫 遭送兒童之家
54歲的莫斯卡廖夫（Alexei Moskalyov）的女兒瑪莎去年4月12歲時在學校畫了一幅畫，描繪多枚俄羅斯導彈落在一名烏克蘭母親和其孩子身上，母子一側畫一面烏克蘭國旗並寫「榮耀歸於烏克蘭」，導彈一側則畫了一面俄國國旗並寫上「不要戰爭」。雖然校長否認得知後報警，但兩父女翌日即被警方從學校帶走。警方調查莫斯卡廖夫在社交平台上的活動，發現他有貼上醜化總統普京的漫畫，並曾於網上稱俄軍為「強姦犯」，以其發文批評俄軍而罰款3.5萬盧布（約3300港元）。到12月，當局以涉違反戰時審查法中詆譭俄軍的新增條文，再度刑事控告莫斯卡廖夫，自本月初起將他軟禁。
俄羅斯地方法院周二在俄國主要社交平台VKontakte的官方帳號上發文表示，莫斯卡廖夫已經逃離軟禁。俄羅斯聯邦監獄局稱，莫斯卡廖夫是在周二清晨4時許逃走，警方正追查其下落。其律師畢連科（Vladimir Biliyenko）則表示，自周一開始就沒見過其客戶，不知道他是否已逃離軟禁。他表示在自己律師生涯中從未發生過這種事，莫斯卡廖夫失蹤令人驚訝，甚至令他「處於震驚狀態」。他表示，辯方將會就判刑提出上訴。
人權組織：父女分離恐嚇反戰者
畢連科說，莫斯卡廖夫遭軟禁後，瑪莎就被安排在一個兒童之家生活，兩父女之後一直未能溝通。當局將兩人分開的做法，惹來人權組織質疑猶如斯大林時代將「國家敵人」與子女分開的做法（那些年代每年有多達1.5萬名兒童被分離）。俄羅斯著名人權組織「紀念」（Memorial）表示，當局將父女分開的目的是恐嚇所有反戰者，顯示不單只會判囚，當局還會摧毁他們的家庭和向兒童施壓。畢連科說，瑪莎有可能會在一個月內被送往孤兒院。
（路透社/法新社/紐約時報/中央社）
（俄軍侵烏）
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