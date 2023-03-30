俄反戰象徵父親 判刑前逃離軟禁

女兒曾畫反戰畫 遭送兒童之家

54歲的莫斯卡廖夫（Alexei Moskalyov）的女兒瑪莎去年4月12歲時在學校畫了一幅畫，描繪多枚俄羅斯導彈落在一名烏克蘭母親和其孩子身上，母子一側畫一面烏克蘭國旗並寫「榮耀歸於烏克蘭」，導彈一側則畫了一面俄國國旗並寫上「不要戰爭」。雖然校長否認得知後報警，但兩父女翌日即被警方從學校帶走。警方調查莫斯卡廖夫在社交平台上的活動，發現他有貼上醜化總統普京的漫畫，並曾於網上稱俄軍為「強姦犯」，以其發文批評俄軍而罰款3.5萬盧布（約3300港元）。到12月，當局以涉違反戰時審查法中詆譭俄軍的新增條文，再度刑事控告莫斯卡廖夫，自本月初起將他軟禁。

俄羅斯地方法院周二在俄國主要社交平台VKontakte的官方帳號上發文表示，莫斯卡廖夫已經逃離軟禁。俄羅斯聯邦監獄局稱，莫斯卡廖夫是在周二清晨4時許逃走，警方正追查其下落。其律師畢連科（Vladimir Biliyenko）則表示，自周一開始就沒見過其客戶，不知道他是否已逃離軟禁。他表示在自己律師生涯中從未發生過這種事，莫斯卡廖夫失蹤令人驚訝，甚至令他「處於震驚狀態」。他表示，辯方將會就判刑提出上訴。

人權組織：父女分離恐嚇反戰者

畢連科說，莫斯卡廖夫遭軟禁後，瑪莎就被安排在一個兒童之家生活，兩父女之後一直未能溝通。當局將兩人分開的做法，惹來人權組織質疑猶如斯大林時代將「國家敵人」與子女分開的做法（那些年代每年有多達1.5萬名兒童被分離）。俄羅斯著名人權組織「紀念」（Memorial）表示，當局將父女分開的目的是恐嚇所有反戰者，顯示不單只會判囚，當局還會摧毁他們的家庭和向兒童施壓。畢連科說，瑪莎有可能會在一個月內被送往孤兒院。

（路透社/法新社/紐約時報/中央社）

（俄軍侵烏）