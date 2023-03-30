挪威女倫敦遭姦殺 也門富家子認涉案

疑兇阿卜杜勒哈克（Farouk Abdulhak，圖左）和死者馬格努松（Martine Vik Magnussen，圖右）是朋友，皆就讀倫敦攝政商學院（Regent's Business School）。2008年3月14日凌晨，馬格努松與阿卜杜勒哈克等人在倫敦夜店慶祝考試結束後失蹤，兩日後被發現死於阿卜杜勒哈克住所地下室，屍體埋在瓦礫堆下。倫敦警方懷疑她被強姦和勒斃，通緝阿卜杜勒哈克。

BBC記者追查多年 疑兇鬆口提「不幸意外」

根據BBC周二播出的紀錄片，阿卜杜勒哈克在馬格努松死後幾小時搭乘飛機去了埃及開羅，再登上父親的私人飛機返回也門。阿卜杜勒哈克的父親是也門富豪，曾是也門最有權勢的人之一，從事製糖，汽水，能源和軍火生意，是時任總統薩利赫的好友。

BBC記者阿爾邁加菲（Nawal al-Maghafi）表示，由於她也是也門人，因此2011年加入BBC後馬格努松案是她首先追查的新聞之一，希望為死者家屬查出案件真相。她2011年已嘗試在也門尋找阿卜杜勒哈克但不成功，說也門當局當時叫她不要再查。她只好離開也門。

拒返英受審 指天氣冷司法制度偏頗

去年2月，阿爾邁加菲通過「閱後即焚」通訊軟件Snapchat聯絡到阿卜杜勒哈克，展開5個月的網上通訊，其間阿卜杜勒哈克沒點名馬格努松案之下，主動提到年輕時做過一件錯事，對那次「不幸意外」深表遺憾，也後悔返回也門，說應留在英國承擔後果。阿爾邁加菲再追問下，阿卜杜勒哈克說那是「一次出了問題的性意外」。

阿爾邁加菲之後與阿卜杜勒哈克通電話，問對方會否返回英國面對馬格努松死亡案的後果，他表示不會返英受審，除了因為英國太冷，還聲稱因為他是阿拉伯富豪之子，所以英國的司法制度會對他有偏見。

（BBC/倫敦旗幟晚報/獨立報）