軍政府鎮壓逾兩年來未手軟 「拖字訣」大選無期

緬甸軍政府領袖在周一（27日）「軍人節」宣布，對反對者的鎮壓不會鬆手。軍政府領導人敏昂萊在首都內比都舉行的閱兵儀式上告訴約8000名軍人，軍方將採取「果斷行動」，對付反對者和為他們撐腰的民族叛亂分子。敏昂萊提及平行政府「全國團結政府」時說：「全國團結政府及其走狗『人民防衛軍』的恐怖行為，需要一勞永逸地解決。」

敏昂萊同時說，軍政府將在緊急狀態結束後舉行「自由公正的選舉」。不過，軍方上月宣布再延長緊急狀態，推遲原先承諾8月舉行的選舉。這選舉本已被質疑只是一場「假選舉」，隨着軍政府宣布延長緊急狀態半年，選舉更遙遙無期。

聯合國緬甸問題特使海澤（Noeleen Heyzer）本月中向聯合國大會表示，軍事政變踏入第3個年頭，所引發的暴力仍在緬甸持續，規模令人震驚。 她強調，儘管遭到殘酷鎮壓，但在緬甸大部分地區民衆仍在用各種可能的手段作廣泛抵抗。 有意見認為，現時緬甸大片地區陷入內戰，若軍政府強推全國大選，恐成該國近年最血腥選舉。國際危機組織緬甸高級顧問霍西（Richard Horsey）指出，「現時緬甸大多數人強烈反對舉行選舉，擔心會為軍方的政治控制提供合法性，因此若軍政府試圖強行舉行選舉，我們將看到暴力升級」。

聯國特使憂暴力 歐美續制裁施壓

美國與盟友則持續通過制裁向緬甸軍政府施壓。美國財政部上周五才表示已對與緬甸軍方有關的兩名個人和6個實體實施了制裁，指這些個人和實體助長緬甸政權的「持續暴行」，指3個被制裁的實體在緬甸國防部門運作，特別是為緬甸武裝部隊進口、儲存和分配航空燃料。歐盟上月針對緬甸境內「嚴重」侵犯人權的行為，對軍方統治下的16人和實體實施資產凍結和旅行禁令，其中包括能源部長、有影響力的商人和高級官員。

（BBC/法新社/路透社/半島電視台）