素姬政黨解散 緬甸民主再挫 嚴苛選舉法 軍政府封堵政制回頭路

登記需擁10萬黨員 國營銀行存38萬

今年1月，軍政府宣布新選舉法，要求所有政黨須在60天內向選委會重新登記，在登記後90天內擁有最少10萬名黨員（遠多於之前要求的1000人），並且須於180天內在全國330個城鎮中最少一半開設辦事處，也須向國營緬甸經濟銀行存入1億緬元（約38萬港元）資金，是之前規定的100倍，無法做到者將「失去政黨地位」。

緬甸國營電視台周二報道，現有的90個政黨中有50個根據新選舉法重新登記，其餘40個未能在當天限期前登記，從周三起自動解散，包括全民盟。根據軍政府聲明，軍方支持的聯邦團結與發展黨已重新登記。外界普遍認為，該黨將在即將到來的選舉中橫掃議席。

現年77歲的昂山素姬於1988年創立全民盟，該黨在1990年選舉中大勝，但隨後被軍政府宣布結果無效。全民盟此後一直爭取民主，並在2015年及2020年在大選中，擊敗軍方支持的政黨取得大勝，但2021年2月軍方發動政變推翻民選政府，全民盟多名高層被捕，政變前擔任國務資政的昂山素姬已因多項控罪，被判囚33年，該黨一名前國會議員亦被指違反反恐法遭判死刑。一些流亡的全民盟領袖之前已呼籲該黨不要在新選舉法下重新登記。全民盟資深黨員敦敏（Tun Myint）稱，該黨絕不會在許多成員入獄及參與革命下登記參選，「他們說我們的政黨解散與否並不重要，重要是我們獲得人民支持」。全民盟已表明不會參與「非法選舉」，該黨前議員波波（Bo Bo Oo）周二說：「我們絕對不接受許多政治領導人被捕、人民被軍方折磨的情况下舉行選舉。」

分析：軍政府永不令國家返回民主

軍政府之前承諾今年8月舉行大選，但上月宣布延長緊急狀態6個月，再度延後選舉，至今未公布確實日期。緬甸政治分析家基敏（Kyee Myint）表示，考慮到2010年的大選結果，軍政府清楚知道若全民盟再參與大選，軍方會輸掉，這是他們要拘留昂山素姬的原因，今次解散全民盟，再次證明軍政府「永遠不會令國家返回民主之路」。

（法新社/路透社/半島電視台）