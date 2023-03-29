美再開民主峰會 中俄質疑偽善霸道

印度以色列獲邀惹質疑

這場民主峰會周二先以舉行主題日作「熱身」，拜登政府多名高官將分頭主持活動，其中國務卿布林肯主持有關烏克蘭的小組討論，將有烏克蘭總統澤連斯基以視像方式參與。到今日拜登將親自主持，與他一起開幕發言的包括哥斯達黎加總統查韋斯、贊比亞總統希奇萊瑪、荷蘭首相呂特、韓國總統尹錫悅。

匈牙利、土耳其以至新加坡都未獲邀，但跟美國合作關係升溫的印度獲邀則受質疑——該國反對派領袖拉胡爾‧甘地近日才被強行逐出國會，加深人權組織對莫迪政府的質疑。近期爆發反司法改革示威的以色列，國務院指對該國的邀請仍然有效。

前官員質疑拜登政府形式主義

惟民主峰會屢被質疑雷聲大雨點小。奧巴馬時代曾任國務院政策規劃官員的特明（Jon Temin）在《外交事務》網站撰文，質疑華府與其搞象徵形式的民主峰會，倒不如建立一套抗衡專制的方案。

俄羅斯外交部發言人指摘美國沒有任何道義資格對他國民主事務指手畫腳，反對美國獨家壟斷民主定義。中國外交部發言人毛寧表示，中方讚賞俄方有關表態，斥美國無視自身諸多弊端，公然以意識形態劃線，進一步暴露了美國「假民主、真霸權」的本質。

（法新社/外交事務/中新社）