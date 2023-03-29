跨性別槍手闖田納西母校殺6人 事前製地圖「踩線」 疑因怨恨作案

案發的聖約學校（Covenant School）位於富裕社區，附屬基督教聖約長老教會。該校招收學前兒童至小六學生，現有209名學生和33名教師，校方僱有守衛。周一早上近10時的上課時間，穿著黑色背心及迷彩褲的28歲槍手黑爾（Audrey Elizabeth Hale）駕車駛至學校，約10分鐘後，她帶着兩把AR-15半自動步槍和一把手槍進入校舍，分別在地下一層和二樓開槍，造成3名9歲學童、60歲校長、61歲守衛及61歲代課教師身亡。5名接報警員於10時13分抵達學校時，槍手在校舍二樓大堂向窗外的警車開槍，其後兩名警員到二樓擊斃槍手，於10時27分平息槍擊案。

一名經歷了去年7月伊利諾伊州海蘭帕克市巡遊槍擊案的母親，周一在聖約學校槍擊案的警方直播記者會，朝現場記者收音咪說：「你們不厭倦報道這些事嗎？要是我們的議員不加緊通過槍械安全法，這些大型槍擊案仍會發生。」

槍案受害者「亂入」記招促槍管

田納西州的槍管法相對寬鬆，容許民眾自擁自動攻擊武器和高容量彈匣。警方稱，槍手犯案用的槍械至少有兩把是合法買入。警方其後進入槍手寓所調查，檢獲兩把霰彈槍，其一是可供隱蔽攜帶的「削短型霰彈槍」。警員又發現槍手經過策劃施襲的證據，包括詳細繪有案發學校監控和出入口位置等的地圖，以及跟周一犯案過程如出一轍的作案計劃。警員也發現黑爾曾考慮攻擊另一地方，但因該處「太多保安」而放棄。

涉教會學校 警查性取向關連

黑爾曾在案發學校念小三及小四，後來轉校。她去年藝專畢業，從事插畫師和平面設計工作，沒有精神病史或案底。她天生生理上是「女性」，但自稱「男性」，是跨性別人士。這一點惹人猜想其犯案動機，是否跟其性取向跟教會學校價值觀出現矛盾有關。警方發言人德雷克表示，目前討論犯案動機可能言之過早，那可能出於「一些怨恨」，但仍在調查性取向問題跟此案的關連。

（法新社/約紐時報/NBC/DailyBeast）