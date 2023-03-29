朝官媒佐證核彈頭微型化實戰力 韓美專家憂朝正式擁核攻擊能力

報道稱，朝鮮核武研究所周一向到場視察的金正恩報告了近幾年從「質」和「量」兩方面，強化朝鮮核武裝力量的工作進展和生產現狀相關匯報，又仔細了解核武的運用、技術規格、新戰術核武的運作和核彈頭的可換性等。金正恩高度讚揚研究所強化國家核武力量的努力之餘，指出核武研究所和原子能部門應該擴大武器級核物質生產，並加快生產強而有力的核武。他又強調只有擁有強大的核武進攻力量，敵人才會感到害怕，從而不會對國家主權、制度作挑釁。

金正恩促武器級核原料增產

朝中社和《勞動新聞》的報道包括一批照片，顯示金正恩檢視相信是微型化核彈頭「火山-31」（Hwasan-31）的情况，在他身旁有最少10枚紅綠色核彈頭，另外還有一枚「箭矢-2」（Hwasal-2）戰略巡航導彈等。其背後牆上掛上的圖片則顯示，「火山-31」可以安裝在不同的導彈上。專家憑此相信，朝鮮在核彈頭微型化上已取得長足發展，足以在洲際導彈等載具之上裝配核彈頭，是建立核武震懾力的里程碑。

美國明德大學蒙特雷國際研究學院教授赫伯特（George William Herbert）表示，照片顯示「在體積上明顯比之前朝鮮的核武改善，可能在設計上也先進了」。韓國智庫首爾峨山政策研究院導彈專家、軍事科學博士梁旭（Yang Uk）表示，金正恩是要向美韓顯示，朝鮮核彈頭已在大規模生產和能夠在最少8種導彈上安裝。韓國首爾大學核能工程系教授徐鈞烈（Kune Y. Suh）說：「它在較小的地方內安裝了更強（的彈頭）……這令人憂慮。」

推斷可裝於最少8種導彈

不過，專門報道朝鮮消息的網站NK News強調，朝鮮官媒的報道沒有展示或形容核彈頭的技術規格，難以確認朝鮮是否真的已擁有微型化核彈頭。梁旭則說，從現場所見的核彈頭，相信小得可以放進短程導彈，但其威力或重量是否夠輕仍是未知之數。

韓學者料第7次核試「標記核武大國」

韓國世宗研究所朝鮮研究中心主任鄭成長（Cheong Seong Chang）稱，朝鮮用這些戰術核彈頭作為第7次核試的可能性已增加。梨花女子大學國際關係教授朴元坤稱，經過這一輪導彈測試後，預計朝鮮會以第7次核試作為它正式成為核武大國的標記，並開始與美國展開談判。

朝鮮近日頻密測試核武載具。朝中社周二另一篇報道稱，承擔中部前線重要火力打擊任務的導彈部隊周一利用兩枚地對地戰術彈道導彈實行了以空中核爆打擊方式的示範。《勞動新聞》周二亦報道朝鮮上周六至本周一測試了可載核無人潛艇「海嘯-1」（Haeil-1），稱可以每次在水底運作41小時27分，航行距離達600公里。韓國軍方周一發表聲明指朝鮮誇大其無人潛艇系統，相信其研發只在基礎階段。

（路透社/共同社/中通社/韓聯社/NK News）