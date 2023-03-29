俄中巴西支持vs. 12棄權 安理會否決查北溪爆炸

去年9月波羅的海海底的北溪天然氣管道爆炸，西方指俄羅斯是幕後黑手，克宮則指摘西方破壞管道，後有報道指美國總統下令破壞，惟各方說法皆未證實。俄羅斯草擬決議案要求成立委員會，對「破壞北溪1號線和2號線天然氣管道的行為作全面、透明及公正的國際調查，包括查明肇事者、支持者、組織者及同謀」。

俄：元兇「顯而易見」 華：阻撓惹人疑

俄駐聯合國大使涅邊賈表示，俄方對一些歐洲國家所做調查的客觀和透明度非常懷疑，質疑3國的調查目的是為了「隱藏證據和清理犯罪現場」，「我認為經過今天的投票後，對誰是破壞北溪管道幕後黑手的嫌疑已顯而易見」。

中國常駐聯合國副代表耿爽稱，一些成員認為應先等國別調查得出結論後再考慮國際調查，但事件發生至今逾半年，若作國際調查，現場證據須抓緊蒐集，以免拖太久難取證，「如果有關國家遮遮掩掩地阻撓安理會授權國際調查，反而令人懷疑他們另有隱情」。

丹麥、瑞典和德國當局正調查北溪管道爆炸事件，被俄方一直批評將其排除在外，3國在給安理會的聯署信中表示，管道因受到強烈爆炸受損，是「蓄意破壞造成」。美國駐聯合國副大使伍德周一表示，丹、瑞、德3國正全面及公正地調查事件，聯合國沒必要作出調查，批評俄方企圖貶損有關國家所做的調查工作。

（路透社/法新社/新華社）

（俄軍侵烏）