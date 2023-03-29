德英坦克抵烏利反攻 烏兵受訓回國 防長稱「重啟抗俄」

德國政府1月底開綠燈答允供烏主戰坦克後，朔爾茨周一與荷蘭首相呂特在鹿特丹舉行聯合記者會，表示已按照所宣布的交付豹型坦克。德國國防部其後證實，除了18輛豹2，兩輛Buffel裝甲救援車及約40輛貂鼠步兵戰車也運抵烏克蘭。烏克蘭士兵在德國軍事基地已接受最先進的豹2A6型坦克的操作訓練，他們亦在西班牙基地受訓。豹2型坦克專為與俄羅斯T-90主戰坦克競爭而設計，並被認為較其他大部分西方坦克更易保養和省油。

與此同時，烏克蘭國防部發言人周一稱，英國的挑戰者坦克已運抵烏克蘭。烏防長列兹尼科夫周一稱部隊的「新成員」包括挑戰者坦克、德國的貂鼠步兵戰車及美國的美洲獅裝甲車和史崔克（Stryker）裝甲運兵車。他在facebook稱「整個文明世界將重新啟動，抵抗血腥的侵略者——俄羅斯這恐怖主義國家」。

英國首相辛偉誠今年1月承諾供烏14輛挑戰者2坦克後不久，烏軍抵達英國接受相關訓練。英國國防部周一稱，烏軍已完成數周訓練回國。除了挑戰者坦克，英國還將供烏20輛鬥牛犬裝甲運兵車和30門AS-90自走炮。美國也承諾提供其艾布拉姆斯M1A1型主戰坦克，首批較舊、經翻新的坦克預計今秋運抵烏克蘭；約30輛新型的M1A2型坦克預計需更久才能付運。

匈牙利准芬蘭入北約

另外，匈牙利國會周一通過批准芬蘭加入北約的申請。目前北約30國只剩下土耳其未批。土耳其總統埃爾多安本月中表示，政府已決定開始推進批准芬蘭加入北約的相關程序。

（法新社/衛報/路透社/中新社）

（俄軍侵烏）