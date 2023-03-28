美大學推軟件防AI抄襲藝術風格

AI工具令更多人輕易製作出作品，例如說希望AI生成出模仿某名藝術家畫風的作品，如此可能侵犯藝術家的創意風格，甚至影響他們生計。插畫家奧爾蒂斯（Karla Ortiz，圖，法新社）今年1月與另外兩名藝術家提出集體訴訟，控告3間提供生成式AI圖像創建服務的公司DreamUp、Midjourney和Stable Diffusion，指控對方侵犯數以百萬計藝術家的權利，未經原創藝術家同意下，利用從網上抓取的50億張圖片訓練其AI工具。

藝術家控AI圖像創建公司侵權

為保障藝術家，芝加哥大學有團隊早前與奧爾蒂斯等合作，設計避免AI工具得以模仿創作風格的軟件Glaze。程式讓藝術家上載電子影像作品時，加上人類肉眼看不到的微小改變，就像蓋上「風格斗篷」，生成式AI在網上找到這些照片時，都無法正確分析並複製其風格。負責Glaze項目的博士生肖恩‧單指AI發展太快，必須有一些護欄及規定，而項目的目標是從技術角度作反擊。程式本月15日公開免費下載。

（法新社/The Verge）