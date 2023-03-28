賀錦麗訪非洲3國 被指抗衡中俄影響

研討氣候糧食投資等議題

賀錦麗與丈夫任德龍（Douglas Emhoff）周日抵達加納首都阿克拉（Accra），獲加納副總統巴武米亞（Mahamudu Bawumia）及其他高官迎接。賀錦麗在演說中表示，此行給予她機會加強美國與非洲伙伴的關係，並將研討氣候危機、提高糧食安全及增加在非洲的投資等議題。

賀錦麗除了跟加納總統阿庫福-阿多（Nana Akufo-Addo）舉行雙邊會談，也會跟企業家、學生、婦女及農民及公民社會代表見面，並會參觀在400年前被用於奴隸交易的海岸角城堡（Cape Coast Castle）。賀錦麗周三會轉往坦桑尼亞的三蘭港（Dar es Salaam），周五再到贊比亞首都盧薩卡（Lusaka），她亦會跟兩國總統會面。

非洲地區近年成為中美俄3國爭奪影響力的外交角力場地，中國過去20年在非洲大力投資，特別在基建、採礦、木材及漁業上；俄羅斯亦有傭兵組織瓦格納集團為數個非洲國家提供保安支援。美國總統拜登去年9月表態支持非洲在聯合國安理會獲常任理事國席位，12月又稱支持非洲聯盟以永久會員身分加入二十國集團（G20）。

連同賀錦麗，過去3個月先後有美國駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德、財長耶倫、第一夫人吉爾及國務卿布林肯到訪非洲，拜登亦計劃今年稍後訪問非洲，反映美國正設法應對中國及俄羅斯在非洲的影響力。

美國政治新聞網站Politico指出，賀錦麗此行任務是要讓非洲國家相信，美國希望真正投資於非洲國家的未來、尋求改變美國人對非洲以內戰、侵犯人權和政變為主的看法，並鼓勵更多商業投資。有美國官員稱華府嘗試將非洲政策塑造成建基於長期關係的政策，而非為應對中俄，但官員亦承認這些全球對手影響他們對現時美非政策看法。

（法新社/路透社/Politico/華盛頓郵報）