內塔尼亞胡內外交困 「戰術大師」強推法案費解

預備役軍人罕高調參與示威

在現代以色列立國將近75年以來，以色列國防軍（IDF）的預備役軍人甚少高調參與示威，但這次成為例外，參與者涵蓋戰鬥機機師、精英部隊和特種部隊的成員、網絡安全部隊和軍事情報體系的成員，他們公開表明倘若司法改革法案獲國會通過的話，將不再自願履行預備役職責。這也是促成國防部長加蘭特公開跟內塔尼亞胡對抗的導火線，畢竟軍隊正是以色列的立國之本。學者解釋，這些預備役軍人眼中的不成文社會契約是他們願意為捍衛奉行自由主義民主制度的以色列犧牲生命，但倘若以色列淪為獨裁國家，契約即變成無效。

對內塔尼亞胡來說，以色列面對的外交環境形同雪上加霜。西方多國都拒絕支持其司法改革法案，中東各國互動也走上不利以色列的方向。經過數年拉攏後，沙特阿拉伯非但遲遲未跟以色列建交，反而在阿拉伯國家與中國斡旋下跟以色列視為「眼中釘」的伊朗復交，以方視為安全威脅的親伊朗敘利亞巴沙爾政權也在俄羅斯牽線下有望跟沙特及其他阿拉伯國家恢復關係。

曾撰寫內塔尼亞胡傳記的記者普費弗（Anshel Pfeffer）坦言，份屬「戰術大師、政治戰略家和表演巨匠」的內塔尼亞胡，這樣堅持強推司法改革「確是疑團」，「他為何會如此嚴重誤判局勢？」

（The Conversation/華盛頓郵報）