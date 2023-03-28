以色列法改「瀕內戰」 受壓暫緩表決 全國三罷影響機場港口運作 駐外使領館響應

防長被炒引爆新一輪大示威

以色列國防部長加倫特（Yoav Gallant）上周六晚公開促請暫停司法改革立法，指該計劃在分裂國家、影響軍隊，對國安可能構成「明確、即時和切實威脅」，成為內塔尼亞胡政府內提出異議的最高層級官員。不過，擔任國家安全部長的執政聯盟成員、極右政黨「猶太力量」領袖本格維爾（Itamar Ben-Gvir）要求革走加倫特，聲言：「任何向反對派投降的人，一刻都不能留在崗位上。」總理內塔尼亞胡政府周日晚宣布，對加倫特擔任防長「再無信心」，決定裁撤。

消息傳出，各地成千上萬示威者湧上街頭，聲援剛被撤職的加倫特。一批示威者在耶路撒冷衝擊總理內塔尼亞胡寓所外防線，與警員衝突。在最大城市特拉維夫，示威者在主幹道上焚燒雜物。示威活動踏入凌晨轉趨平靜，但部分人在國會外露宿，及至昨午，各地示威再熾，也是反司法改革3個月來首次的白晝示威。

極右政客籲國會外打對台

代表數十萬公共範疇職工的以色列總工會（Histadrut）周一號召罷工抗議司法改革，海法（Haifa）和阿什杜德（Ashdod）兩大港口隨後宣布罷工，特拉維夫機場因罷工一度暫停航班起飛。罷工還包括央行、證券交易所、全國大學、博物館、連鎖商場、麥當勞等。醫院罷工只提供緊急服務。

以色列傳媒等表示，有迹象顯示內塔尼亞胡有意轉軚。有份提出司法改革法案的利庫德集團司法部長萊文（Yariv Levin）昨表示，他將尊重總理的任何決定。以國總統赫佐格本月16日警告國家走向「內戰邊緣」，他昨天再呼籲暫緩立法。經濟部長巴爾卡特昨亦警告國家瀕臨「爆發內戰」，他和文化及體育部長祖海爾、僑務及社會平等部長希克利3名利庫德集團部長皆認為內塔尼亞胡該停止立法。然而聯合政府內的極右成員強調「不應向無政府主義者投降」。極右政客又叫支持者當地時間周一晚在國會外示威。

以總理：無意令國家分裂成碎片

內塔尼亞胡原定昨晨就事態發表講話，最終延至夜晚才宣布押後表決法案。反對派議員質疑他蓄意拖延至親政府人士到國會外示威，與反對者打對台。「猶太力量」領袖本格維爾在下午發聲明，表示願意延至下個國會會期再討論司法改革法案。惟反對法改的示威未散去。

內塔尼亞胡與極右政黨組成的政府於一月初提出司法改革，賦予政府任命最高法院法官等各級法官的權力，又容許國會以簡單多數否決最高法院的決定。法案需一院制國會通過三讀才能立法。3月14日，法案通過了一讀。內塔尼亞胡上周一宣布押後至4月底確認。改革法案被視為以色列1948年立國以來最激進的削司法權計劃。

（BBC/CNN/紐約時報/半島電視台/金融時報）