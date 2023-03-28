涉鉈毒攙飲料殺女大學生 日漢被捕

1克鉈足致命 可溶於水無色無味

被大阪地方檢察官落案起訴的京都房地產經理宮本一希（音譯），涉嫌在去年10月在立命館大學女學生濱野日菜子（音譯）家中毒害對方。報道稱，濱野在兼職工作中認識宮本，兩人只有普通交情。去年10月12日，濱野被送院，當時醫生懷疑事不尋常並通知警方。濱野3天後死亡，驗屍結果顯示她死於急性呼吸衰竭，其嘔吐物和尿液內發現鉈（thallium）。鉈是高毒性重金屬，可溶於水，無色無味，極難偵測，只要1克就足以致人於死地。《朝日新聞》引述消息報道，濱野田菜子體內有遠超於1克的鉈。

報道指出，警方調查後得知濱野和宮本去年10月11日外出吃飯後，一起回濱野的家繼續飲酒。宮本當初向警方稱，濱野其間突然不停咳嗽，但着他不要召救護車，稱那只是「哮喘發作」。到了翌日，濱野咳嗽未停，他因有工作在身，於是致電濱野母親，並囑對方照顧濱野。

不過，警方在宮本的智能手機內發現他在濱野送院前曾搜尋有關鉈的資料，亦發現他之後去了打高球，前言不對後語，連同閉路電視證據，懷疑宮本於10月12日在濱野的飲品落毒，於是在本月3日拘捕宮本。他被捕後拒絕再回應警方提問。

警方暫時未知宮本的動機，也不知道宮本如何取得在日本受高度管制的鉈。消息指警方近期得知宮本的一名60多歲姨母2020年7月突然昏倒入院，至今未醒，要求醫院檢驗其入院時的血液樣本，結果發現含量不低的鉈。

（朝日新聞/日本時報/共同社）