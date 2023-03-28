夏令時間燃教派不和 黎巴嫩「一國兩時區」

黎巴嫩看守政府上周四（23日）宣布，將延到4月20日才把時鐘撥快1小時，而不是像以往和北半球許多其他國家般在3月最後一個星期日（今年為3月26日）調整至夏令時間。穆斯林機構和政黨隨即宣布維持冬令時間。

政府表示，改變夏令時間執行日期純粹是「行政決定」，但未有解釋原因。不過，在社交平台瘋傳的影片顯示，看守總理米卡提（Najib Mikati）與國會議長貝里（Nabih Berri）開會商量此事時，後者要求延後調整夏令時間，相信是為迎合在齋戒月期間每天禁食到日落的穆斯林，讓他們在齋戒月期間的禁食時間不必因調整時間而長了一小時。米卡提起初表示這會引起混亂，但他隨後宣布延後調整至夏令時間的日期。

影響穆斯林齋期 基督徒拒將就

黎巴嫩最大基督教派、極具影響力的馬龍派教會（Maronite Church）表明不會遵守政府的決定，稱當局並未考量國際標準，也沒與各界磋商，也過於倉卒。一些學校與傳媒等商業和社會機構堅持在周日午夜（香港時間清晨6時）進入夏令時間，例如該國兩個主要新聞頻道LBCI和MTV已把時鐘撥快1小時。

本身是基督徒的司法部長庫里（Henry Khoury）則成為首名反對政府決定的內閣成員，他上周六晚發表聲明，指有關決定違反合法性的原則，並導致社會分裂和導致災難經濟後果，要求米卡提收回成命。教育部長哈拉比（Abbas Halabi）周日加入反對行列，宣布學校將按原定日子採用夏令時間，與政府決定背道而馳。

部分企業則以折衷之道因應。國營電信業者向客戶發信息，建議他們手動設定裝置上的時間，以防裝置自動切換。國營的中東航空（Middle East Airlines）表示，所有時鐘將繼續顯示冬令時間，但航班時刻會調整為夏令時間，以與國際接軌。在貝魯特國際機場，有剛從法國抵埗的乘客就直言，根本不知道要跟哪一個時間，十分混亂。

（法新社/路透社/中央社）