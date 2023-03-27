特朗普競選集會 稱美如「斯大林時代」

地點具含意 數千人出席遜預期

去年11月宣布參加明年總統選舉的特朗普，發表了近90分鐘演說，主要談論他自身的法律危機。舉行集會的韋科，1993年發生聯邦探員圍攻反政府教派「大衛教派」（Branch Davidians）事件，導致86人死亡，包括逾20名兒童。韋科慘案對美國國內反政府運動造成火上澆油效果。有專家認為，特朗普選擇韋科具有象徵意義，是要向極右發出信息。

特朗普在集會自稱「司法系統武器化」受害者，指控司法系統「被暴徒、罪犯敗壞」，聲稱當今美國儼如「斯大林時代蘇聯」，民主黨人使美國淪為「香蕉共和國」（Banana Republic，是對某種政治及經濟體系的貶稱，特別指那些不民主、不穩定的貪污政府 ）、「政府各層級都濫用權力」。針對紐約曼哈頓檢察官布拉格可能就他2016年涉向前艷星支付「掩口費」隱瞞兩人性關係，以免影響選舉勝算一事作出起訴，特朗普辯稱那「不是罪案，不是行為不當，不是婚外情」。

斥司法系統敗壞 政府各級濫權

特朗普還在集會上，攻擊了共和黨內潛在競選對手佛羅里達州長德桑蒂斯。另外，他公布得州競選團領導名單。霍士新聞報道，當中沒有得州州長阿博特、得州參議員科尼和克魯茲，跟其南卡州競選舉既有州長麥克馬斯特又有該州參議員格雷厄姆的情况截然不同，惹起關注。

（紐約時報/今日美國報/哥倫比亞廣播公司）