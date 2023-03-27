美核電站4月兩泄輻射水 居民質疑遲公布

能源公司Xcel Energy上周四表示，之前一天在其蒙蒂塞洛（Monticello）核電站，站內監測儀器發現有數百加侖含放射物氚（tritium）的水，「小量已從泄漏源頭進入地下水」，但未到核電站附近的密西西比河。此外，輻射水平相當於「人類日常使用物料和進食所攝取」的低水平，不會威脅鄰近社區公眾安全或損害環境，關閉不會影響現有供電服務。

Xcel Energy表示漏水位置在兩幢建築之間一條有50年歷史的管道。該處於去年11月底也曾泄漏40萬加侖含氚輻射水，經過臨時維修再現滲漏，因此要提前關閉徹底維修。該核電站建於1971年，原定今年4月15日關閉一個月補充燃料。

不過該發電站4個月前發現滲水時，僅向州政府官員報告；大眾至本月中旬才知道。蒙蒂塞洛居民上周六公開質疑有關方面沒有盡早披露詳情，擔心井水、河水的安全和對野生動物的傷害。

美國最高核能監管機構「核能管理委員會」（NRC）和州政府表示，因為涉事輻射劑量遠低於1毫克，而人體從自然環境一年平均攝取達300毫克，所以沒必要公開。氚是天然存在的放射物質，是核電站常見副產品，它會發出一種微弱的β輻射，惟不會傳播很遠，也無法穿透人體皮膚。

（哥倫比亞廣播公司）