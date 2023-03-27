團體「放蛇」邀兼職 揭英前財相日索10萬

政治團體「蠢驢領軍」（Led By Donkeys）以一間虛構韓國投資顧問公司的名義，發電郵予20名分屬保守黨、工黨、自民黨、獨立身分的國會議員，邀請他們擔任顧問，協助韓國客戶認識英國和歐洲不斷變化的政治、監管、立法框架，條件是一年須出席6次會議，但會獲得可觀報酬及旅費。

關浩霆稱可安排見約翰遜

之後有5人答應參與2、3月間的單對單Zoom視像會議。其一是去年9月曾短暫任財相的關浩霆，他要求每月報酬不少於1萬英鎊，若要親赴韓國，一天要1萬鎊。他強調擁有商務大臣和財相等履歷，又指可安排會見前首相約翰遜。

前任保守黨衛生大臣、現任獨立議員夏國賢索取每天1萬英鎊的酬勞。保守黨下議院黨團機構「1922委員會」主席布雷迪則要求一年6萬英鎊（約57.6萬港元）的「合理費用」，也可收取時薪500鎊（約4800港元）或日薪6000鎊（約5.8萬港元）。另外兩人是保守黨的前教育大臣韋廉信和前衛生國務大臣夏世勳。

副業沒違法 團體憂利益衝突

「蠢驢領軍」承認，法律容許議員有副業和其他工作收入，故上述議員沒有違法，但它質疑政府未訂立副業和收入上限，又憂慮部分議員重視外國利益甚於選民，或存在利益衝突。

本月新推出的國會議員行為準則只首次禁止議員向外部僱主提供有償的議會建議。

（衛報/獨立報）