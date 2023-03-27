以國防長籲停司法改革 指社會裂痕危國安

20萬人示威 立法程序停一月

司法改革方案在今年1月公布後被批評破壞民主政制，引發以國近年最嚴重政治危機及多場示威；前天特拉維夫有抗議，以國傳媒估計約20萬人參與，其他地方亦有數以萬計民眾示威。加倫特前日在電視演說稱鑑於司法改革造成的分歧，立法程序須暫停一個月，他說：「日益增長的社會裂痕已進入軍隊和安全機構，是對以色列安全明顯、直接和切實的威脅。」

加倫特稱自己致力於所屬利庫德集團的價值觀，並將以色列置於一切之上，但國家層面的重大改變須通過審議和對話達致。加倫特亦曾對有以色列人表明若司法改革繼續，將不聽從預備役徵召一事感憂慮，指這或削弱國家備戰能力及凝聚力。

內塔尼亞胡政府今年1月宣布將全面改革司法系統，擬加強內塔尼亞胡對司法任命的控制，並削弱最高法院推翻立法或行政部門決定的能力，允許擁有120名議員的以色列國會以簡單多數推翻最高法院裁決等。這項改革計劃引起民眾和反對派強烈不滿。

加倫特最新表態獲最少兩名利庫德集團國會議員支持，指司法改革需要但要得到廣泛同意。然而執政聯盟在國會掌握64席大多數，缺少加倫特一票亦能通過法案，未知目標未來一周通過最少一個法案的內塔尼亞胡會否聽取意見。

（路透社/法新社）