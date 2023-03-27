烏東要塞久攻不下 普京淡化坦克荒

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valery Zaluzhny）25日表示，烏克蘭軍隊已遏制俄軍在東巴赫穆特及周邊地區的攻勢，該市局勢正趨於穩定。烏克蘭新聞網站Novoe Vremya引述烏克蘭軍方發言人報道，俄羅斯在巴赫穆特及其周邊地區的攻擊次數已從過去每天超過30次，降到近日不到20次。

英國防部表示，俄羅斯對巴赫穆特長達數月的攻擊停滯不前，主要是由於部隊損失慘重。軍事專家說，有明顯的迹象顯示俄缺乏裝備，特別是重型坦克。《華盛頓郵報》上周四報道，獨立調查機構「衝突情報小組」 （ICIT）取得圖片，見俄列車將1940年代蘇聯時代已開始服役的T-54和T-55坦克由俄遠東區運到西部，令人懷疑俄軍前線是否缺乏坦克，「老爺坦克」也要重出江湖。

不過，俄羅斯總統普京接受國營電視台訪問時說，俄羅斯計劃未來3年內建造和升級共1600輛坦克，遠高於西方在同一時期會供烏的440輛坦克。

（路透社/華盛頓郵報）