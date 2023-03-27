普京「回應訴求」 戰術核武部署白俄 美稱未需調整戰略核態勢 烏斥挾持「核人質」

普京：沒不尋常 美已做了數十年

普京接受「俄羅斯-24」新聞台訪問時表示，他已就部署戰術核武跟白俄羅斯總統盧卡申科達成協議。他說：「我們已協助白俄同僚重新裝備其軍機，10架已準備好部署這類武器。我們已向白俄交付我方知名和非常有效的可攜載（核彈頭）『伊斯坎德爾』（Iskandar）（導彈）系統。」他指俄方下月3日起會開始訓練人員，到7月1日將在白俄境內完成建設一座貯存戰術核武的特殊設施。但他未提到核彈頭何時會運到白俄，也未知貯存設施位置。

普京強調「關於這點沒有什麼不尋常」，表明俄羅斯沒將核武轉移給白俄，一如美國沒有將其轉移給盟友，「我們實際上在做一切他們已做了數十年的事……我們會做一模一樣的事，這正是盧卡申科所要求的」。

倘若俄羅斯最終在白俄完成部署戰術核武，將是重大事態進展。從烏戰角度，這是俄羅斯自去年2月展開侵烏以來涉及核武的最重要行動。而從俄羅斯自身看，這更是該國事隔約27年再次在海外部署核武——蘇聯1991年解體後，經國際社會協調，蘇聯時期部署在白俄、烏克蘭和哈薩克的核武庫都移交俄羅斯，延至1996年完成轉移。

否認違不擴散義務 被質疑違中俄聲明

儘管普京否認這次部署有違反核不擴散義務，西方仍有評論質疑俄羅斯此舉似有違反中國國家主席習近平上周到訪時兩國發表的聲明內容，後者提到「所有核武器國家都不應在境外部署核武器並應撤出在境外部署的核武器」。

普京宣稱，英方近日證實計劃向烏供應與核技術相關的貧鈾彈藥聲明，促使俄白展開部署戰術核武的談判，但指即使沒有近期發展，盧卡申科很早前也已提出相關方案。他表明俄方也有數以十萬發貧鈾彈，但「現在不會使用它們」。貧鈾彈在戰場上用作穿甲打擊，具低放射性，其對人體和環境的影響仍具爭議，然而並不被視為核武。

美國國防部回應指會繼續監察相關情况，「我們沒有看到任何理由要去調整我們自身的戰略核態勢，也未看到任何迹象顯示俄方正準備使用核武，我們仍致力於北約同盟的集體防衛」。美方說法被西方傳媒解讀為謹慎回應。另一邊廂，烏克蘭國家安全和國防委員會秘書丹尼洛夫昨指摘俄白協議是「向（白俄）內部不穩邁進一步」，更斥克宮「將白俄當成核人質」。

（綜合報道）