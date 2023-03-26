西班牙警色誘左派換情報被轟

6女投訴指控性侵

加泰隆尼亞傳媒La Directa今年1月報道，化名埃爾南德斯（Daniel Hernandez）的警員自2020年以來，與巴塞隆拿的極左運動組織多名成員發生性關係。法新社上周五（24日）報道，有6名女性投訴這名警員，指控他性侵，並聲稱是受騙才跟他發生性關係，當中一人的親密關係持續近1年。代表她們的律師之一薩拉薩爾（Mireia Salazar）稱，警員這種做法並無法理依據，投訴的目的「是要了解這些行為的規模有多大」。

環保團體「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）的馬德里分部本月中也指控一名女警「與至少一名組織成員發生性關係」，令醜聞擴大。

西班牙政府去年才承認，曾用以色列間諜軟體「飛馬」（Pegasus）監聽18名加泰隆尼亞分離領袖的手機，今次警員色誘案進一步引發輿論眾怒。

議員質問總理：道德底線在哪？

主張獨立的加泰隆尼亞共和左翼黨（ERC）議員魯菲安（Gabriel Rufian）上月在國會辯論期間質問總理桑切斯，「你們的道德底線究竟在哪」。桑切斯的左翼少數派聯合政府經常仰賴ERC支持，以在國會通過法案。

（法新社/中央社）