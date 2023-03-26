馬克龍受訪悄悄脫下「名表」

經常被指「離地」的馬克龍上周三（22日）受訪，起初鏡頭可見他左手戴了一枚藍色表面手表。在訪談進行了約10分鐘時，他的前臂放在桌上時還傳出過一下碰擊聲，及後他把手放到桌下，當他的雙手再現於鏡頭前時，手表突然消失。反對派議員蓋泰（Clémence Guetté）在Twitter批評，當馬克龍聲稱最低工資者正擁有前所未有的購買力時，他卻在桌下「摘下漂亮的名貴手表」。手表價格在網上引起爭論，有人稱該手表價值高達8萬歐元（67.6萬港元），批評這是富裕總統又一脫離普羅大眾生活的證據。

愛麗舍宮稱敲到桌子故脫下

愛麗舍宮回應稱，馬克龍戴的是法國鐘表商柏萊士（Bell & Ross）一枚個人化專屬紋章的BRV 1-92型手表，沒有8萬歐元那麼貴，並稱馬克龍不是刻意隱藏手表，只是訪談中因手表敲到桌子，所以脫下。英國廣播公司報道，沒有個人化特點的同款手表網上標價為1660至3300歐元（1.4萬至2.8萬港元）。

（衛報/BBC/每日鏡報）