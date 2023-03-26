提摩爾定律促進晶片極速發展 Intel共同創辦人去世

以摩爾（Gordon Moore）夫婦命名的戈登和貝蒂摩爾慈善基金會與英特爾發表聲明，表示摩爾上周五於夏威夷家中在家人陪伴下安詳離世。該基金會主席說，摩爾雖然從未想過家傳戶曉，但他的遠見和建樹，促成了「塑造我們今天日常生活」的非凡創新與技術發展。

摩爾是化學及物理學博士。他於1957參與創辦了行內先驅快捷半導體公司（Fairchild Semiconductor），是革新電腦的主力。他與物理學家同事諾伊斯（Robert Noyce）於1968年7月聯合創辦的英特爾，更是帶動世界晶片發展的重要一員。諾伊斯提出概念和解決晶片工程問題的理論，摩爾在有限預算內落手化為現實。該公司於1971年創造出第一代微型處理器，在一枚比一般尾指指甲還小的12平方毫米晶片上放置2300個電晶體，開創先河。

1965年，當集成電路仍是新鮮事物，摩爾就在行內期刊《電子學》發文預告，微型晶片上的電晶體數量將每年增加1倍（他於1970年代中期修訂為每兩年），電子元件將變得更細。這個「翻一倍」言論後來被稱為「摩爾定律」（Moore's Law）。「摩爾定律」推動英特爾與晶片製造業對手積極設定研發資源目標，驅使晶片變得愈來愈微細，效能愈益強勁，價格則愈趨便宜，使個人電腦和電子產品普及。到了1990年代，英特爾微處理器已經應用於全球80%的電腦中，成為歷史上最成功的半導體公司。摩爾曾任英特爾主席及行政總裁，2006年退休。晚年他對「摩爾定律」之影響力和持久曾表驚訝。

預告晶片電晶體量將每兩年倍增

英特爾行政總裁格爾辛格（Pat Gelsinger）說，摩爾揭示了電晶體的力量，幾十年來啟發了不少行內技術專家和企業家。91歲台灣半導體企業家、台積電創辦人張忠謀悼念摩爾，稱他是其尊重且相知超過60年的摯友，慨嘆「我的半導體第一代共同奮鬥朋友，已所剩無幾」。

（華盛頓郵報/法新社/中央社）