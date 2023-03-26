內戰救逾千命 《盧旺達飯店》原型人物獲釋

美國卡塔爾斡旋 盧旺達總統減刑

盧旺達政府發言人馬科洛（Yolande Makolo）表示，現年68歲的魯塞薩巴吉納（Paul Rusesabagina）與同案19名被告，已依據總統命令獲得減刑。盧旺達總統發言人上周五在Twitter表示，魯塞薩巴吉納獲釋是「重啟美國與盧旺達關係共同願望的結果」，並稱盧旺達與卡塔爾之間的密切關係也是獲釋的「關鍵因素」。

美國官員表示，魯塞薩巴吉納已被護送到卡塔爾駐盧旺達大使官邸，華盛頓及多哈官員說，擁有美國永久居留權和比利時公民身分的魯塞薩巴吉納，將飛往卡塔爾，之後再返回美國。魯塞薩巴吉納前日獲釋的消息，是盧旺達總統卡加梅（Paul Kagame）離開卡塔爾的第二天公布，法新社引述消息表示，有關談判始於去年底，直至上周卡加梅與卡塔爾君主塔米姆（Tamim bin Hamad al Thani）的商討取得突破。

盧旺達以往與美國關係密切，惟兩國關係因為魯塞薩巴吉納被判刑及盧旺達被指向鄰國剛果民主共和國派兵而變得緊張。美國國務卿布林肯去年8月訪問盧旺達與卡加梅會面時，亦談及釋放魯塞薩巴吉納。布林肯前日表示，美國樂見魯塞薩巴吉納獲釋，美國官員則強調，美方在協調這事上沒有特別讓步。

魯塞薩巴吉納於1994年盧旺達種族滅絕期間，在首都基加利擔任一間酒店經理，在酒店接收多達1200名逃避追殺的難民而成名，獲譽為「盧旺達酒店英雄」，2004年荷李活電影《盧旺達飯店》（Hotel Rwanda）以其事迹作背景。2020年8月，魯塞薩巴吉納被當局指控是極端恐怖組織創辦人、領導人和贊助人，包括協助策動2018年多宗襲擊。他同月在迪拜乘搭原以為飛往鄰國布隆迪的私人飛機，但飛機卻降落基加利，因而被捕，翌年遭判刑。

（路透社/法新社）