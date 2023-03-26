華府認阻4通訊海纜經港直連美國 跨部門組「電訊團隊」審批 外交官介入阻中資奪合約

「電訊團隊」成立3年 港成眼中釘

路透社的報道指出，「電訊團隊」（Team Telecom）是華府在海底電纜項目採取全新進取策略的幕後重心，全稱「外國參與美國電訊服務業評估委員會」，以跨部門形式組成，由司法部轄下國家安全司負責日常運作，2020年4月才按時任總統特朗普的行政命令成立，其任務是保衛美國電訊網絡免受間諜和網絡攻擊。路透社稱，其主要工作是阻止電纜從中國大陸或香港直接連接到美國領土。

香港原是亞洲海底電纜網絡的重要落腳點，本港通訊事務管理局辦公室網站顯示，香港目前有12個海纜系統，另有數個正在規劃中，系統分佈於8個登陸站。然而，香港現成華府最新政策的「眼中釘」。

港反修例示威後 美憂中方截數據

美國司法部國家安全司外來投資評估科的主管德巴克（Devin DeBacker）向路透社承認，他有份出任高層成員的「電訊團隊」成立以降，在阻止至少4宗連接香港到美國本土的海底電纜項目上發揮關鍵作用。德巴克說，2019年反修例示威後，隨着中方收緊對香港的控制，華府開始關切計劃中的海底電纜如登陸香港，中方間諜機構可能從中截取數據。他解釋：「這（直接連接香港到美國領土的海底電纜）會在實際上的中方領土提供實體接入點。出於中方侵蝕香港自治程度的方式，這將容許中國政府擁有直接、予取予攜（all access）路徑，實際上成為美國個人數據和通訊的收集平台。」

至少4宗涉港海纜項目受阻

報道稱，華府出手阻撓的項目包括Google和Meta（facebook母企）的太平洋光纜網絡（PLCN），以及由亞馬遜、Meta和中移動合組財團籌建、由新加坡到美國的Bay to Bay Express海纜系統（BtoBE）。在「電訊團隊」建議美國聯邦通訊委員會（FCC）拒絕香港支線後，PLCN只會連接美國加州到台灣和菲律賓，通往香港的線路接通無期，Google和Meta其後上訴失敗。BtoBE亦在「電訊團隊」要求下取消香港支線，促使中移動退出財團，現只大致保留取道菲律賓的主線。

路透社指出，中國外交部和國防部以及上述提到的企業都未有回覆查詢。

（路透社）