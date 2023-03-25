「加密貨幣金童」黑山落網 美韓尋引渡

黑山內政部在聲明中說，權渡衡（Do Kwon，前譯權道亨）與Terraform財務總監韓昌俊（Han Chang Joon，譯音）在黑山首都波德戈里察的機場準備搭機往迪拜時，被警方發現持偽造護照被捕。紐約曼哈頓一個聯邦大陪審團隨即指控權渡衡證券欺詐、大宗商品欺詐、電信欺詐、串謀等8項罪名。

31歲的權渡衡曾被譽為加密貨幣金童，2018 年建立Terra區塊鏈平台，發行加密貨幣LUNA及其掛鈎的穩定幣（stablecoin）TerraUSD。LUNA以市值計曾躋身全球十大加密貨幣，有「幣中茅台」之稱，惟去年5月LUNA和TerraUSD突然雙雙暴跌。Terra平台「爆煲」，市值蒸發400億美元（3120億港元）。之後權渡衡失蹤。去年9月，權渡衡因違反資本市場法而被韓國通緝。美國證券交易委員會上月亦控告權渡衡及Terraform違反美國證券法和交易法的註冊和反欺詐規定。

（法新社/路透社/彭博社）