TikTok聽證風波 京：從無要求企業違法採數據

京指出售須批准 總裁稱公司與華無關

在眾院能源和商務委員會聽證會上，TikTok與母公司「字節跳動」的關係、中國對該平台可能存在的影響，以至TikTok對青少年的危害，均成為議員追問焦點。共和民主兩黨議員槍口一致對準周受資。周受資雖一再強調TikTok與北京無關，惟聽證會前幾小時中國商務部一番話卻被《紐約時報》形容為令周受資陷入困境。中國商務部發言人束珏婷在例行記者會上，回應華府要求字節跳動出售TikTok一事，說出售或者剝離TikTok涉及技術出口問題，必須按照中國的法律法規履行行政許可程式，並先得到中國政府批准。

有中國政府「力挺」字節跳動一番話在前，周受資在聽證會上無論如何竭力說「字節跳動不歸中國政府所有或控制」、「這是私人公司」，議員都聽不入耳。有議員不滿他一些回應左閃右避，中途打斷他，憤怒地要求他回答「是」或「否」。曾任拜登政府科技顧問的德國馬歇爾基金會科技和地緣政治研究小組主管戈爾曼（Lindsay Gorman）認為，TikTok惹來美國各方全面圍攻，聽證會後其前景「更黯淡且不明朗」。

中國外交部發言人毛寧昨在例行記者會上表明，中國政府「從來沒有也不會要求企業或個人以違反當地法律的方式，為中國政府採集或提供位於外國境內的數據信息和情報」，指美國政府迄今沒有提供任何證據證明TikTok威脅美國國家安全。

（紐約時報/國會山莊報/中央社/新浪網）