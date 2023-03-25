朝試用可載核「無人潛艇」

分析：向美韓展多樣化核威脅

朝中社報道，勞動黨中央軍委周二在咸鏡南道梨園郡海岸測試核無人攻擊潛艇，潛艇沿預設在朝鮮東部海域的橢圓和八字形軌道，在潛航深度80至150米處航行59小時12分鐘。及至周四下午抵達假想敵港口——洪原灣的目標，成功引爆模擬核彈頭。報道形容核無人潛艇為「秘密兵器」，在2021年勞動黨第八次代表大會上被命名為「海嘯」，其後兩年進行50多次測試，金正恩曾指導當中29次。

韓國軍方表示正分析朝鮮的說法。有分析認為朝鮮在向美、韓展示其日益多樣化的核威脅，但質疑這款可攜核無人潛艇是否準備好投入應用。美國智庫卡內基國際和平基金會高級研究員潘達（Ankit Panda）指朝鮮打算向美韓發出信號，表明盟友在戰時將要擔心和應付有大量不同的工具發射核武。

周三試射戰略巡航導彈

朝鮮軍方周三亦在咸鏡南道咸興市試射2枚「箭矢-1」型和2枚「箭矢-2」型戰略巡航導彈。4枚搭載模擬核彈頭的導彈，沿着朝鮮東海（韓稱東海，國際普遍稱日本海）上模擬飛行軌道分別飛行約126及152分鐘，其後擊中目標；兩種導彈各有1枚採用600米高空爆炸方式，驗證了核彈頭引爆裝置及引爆控制系統的可靠性。

（韓聯社/路透社）