敘利亞美軍基地受襲 一死六傷

疑伊朗遣無人機 另一基地同受襲

五角大樓聲明指，「單程無人機」當日下午約1時38分（本港時間傍晚約6時38分）襲擊敘利亞東北部哈塞克（Hasakah）附近聯合特遣部隊基地的整備設施，事件中一名美國承包商被殺，另有一名美國承包商及5名美軍受傷。受傷美國承包商與其中3名美軍被送往伊拉克救治。路透社形容今次美方傷亡「異常地高」。

美向東部親伊武裝空襲還擊

美軍隨後發動空襲，殺死14名親伊朗武裝分子。美國防長奧斯汀前晚表示，空襲是為回應與伊朗伊斯蘭革命衛隊有關的組織，當天及近期針對敘利亞境內以美軍為首的聯合特遣部隊的攻擊，在美國總統拜登指示下，於敘利亞東部對這些組織的設施作精準空襲。

白宮發言人周五表示，美國在敘利亞的行動是要保護美國人和資產的安全。

黎巴嫩一個親伊朗電視台周五報道，美軍在敘利亞東北部奧馬爾（Al-Omar）油田一個基地當日早上11時左右遭一枚導彈襲擊，暫時未知是否造成死傷。

（法新社/路透社）