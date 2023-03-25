承接月初沙伊北京破冰 顯華府中東影響力萎縮 俄斡旋助復交 沙敘擬重開大使館

敘情報高官訪沙「留數天」

沙特阿拉伯國營新聞電視台新聞頻道前日引述該國一名外交部官員報道，沙特與敘利亞官員「正在商討恢復提供使領館服務」，但未交代時間表等細節。路透社同日引述一名海灣國家外交官指，一名敘利亞情報高官近日在利雅得「逗留了數天」，稱兩國將「很快」敲定重啟使館的協議，另一區內消息人士則表示該高官是敘利亞情報委員會主席盧卡（Hussam Louqa），商討議題包括敘利亞連接約旦的邊境安全，以及從敘利亞走私興奮劑苯甲錫林（又稱芬乙茶鹼）到海灣各國市場的問題。《華爾街日報》同日亦引述沙、敘官員透露，在敘利亞內戰問題上，利雅得盼解決國民因加入反巴沙爾聖戰組織被拘禁的問題，大馬士革則期望沙特協助切斷極端宗教武裝組織用作招募的財政來源。

倘復交成事 敘勢重返阿盟

阿拉伯之春示威浪潮在2011年3月席捲至敘利亞，沙特其後加入支持反對派、尋求推翻親伊朗敘利亞總統巴沙爾的行列，被視為有抗衡德黑蘭的地緣政治意涵。由沙特主導的阿盟同年驅逐敘利亞，利雅得2012年再宣布跟大馬士革斷交。沙特王儲兼首相穆罕默德掌權之初走向更為鷹派的路線，但近期作重大外交轉向，先後跟卡塔爾和伊朗破冰。

《華爾街日報》引述沙、敘及其他阿拉伯國家官員報道，巴沙爾上周到訪莫斯科期間，俄羅斯協助斡旋一份初步協議，並促成敘方官員訪沙，雙方現時目標放在下月底開齋節假期後，由沙特外交大臣費薩爾出訪敘利亞，以達成最終協議，但兩國官員強調仍存變數。阿拉伯國家官員則指，倘若趕及達成正式協議，預定5月舉行的阿盟峰會將把敘利亞重返聯盟列入議程。

《華爾街日報》指，協議提醒美國即使仍是中東的首要軍事和外交力量，其影響力正在萎縮。美國國務院發言人向路透社表示，美方反對中東國家與巴沙爾政權關係正常化的立場「維持不變」。中國外交部發言人毛寧昨日則表示，中方對敘、沙「就重新開放兩國使館達成一致表示歡迎」。

（華爾街日報/法新社/路透社）