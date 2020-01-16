ChatGPT破聯網限制

目前OpenAI向ChatGPT提供訓練的數據只去到2021年9月，若提問涉及該時間點之後發生的事，ChatGPT只能根據推理給出答案，經常有錯。OpenAI周四宣布為ChatGPT推出擴充功能插件（plugins），讓它可以接通第三方網絡資料庫和來源，包括互聯網瀏覽插件，容許ChatGPT在回答問題時可從網上取得最新資訊。OpenAI稱，暫時會容許小部分開發商和其付費高級版ChatGPT用戶安裝插件，稍後會擴大範圍。

可搜最新資訊 存假資訊套用陰謀論風險

不過，讓聊天機械人直接接通互聯網或有安全風險。OpenAI於2021年設立了名為WebGPT的實驗式系統，結果發現它會從不可靠的來源取得資訊。社交平台facebook母公司Meta早前測試的BlenderBot 3亦有實時聯網能力，但在測試期間亦經常套用陰謀論和發表攻擊性言論。該系統最後停止測試。

（TechCrunch）