法國通過巴黎奧運採AI監視器

偵恐襲風險行為 議員批損自由

國會周一（20日）就政府的《奧運安全法案》展開辯論。《世界報》（Le Monde）報道，約40名左傾的歐洲議會議員上周向法國議員提交公開信，警告政府這項計劃「開創了歐洲前所未見的監視先例」。辯論展開前，國會議員亦對法案提出770項修正案，其中許多針對法案的第7條。該條文規定，現有或新型監視系統（包括無人機攝影機）錄製的畫面，要由「演算法處理」（即指涉AI）。AI軟件會「即時偵測可能構成或揭示有恐怖活動或嚴重違反安全規定風險的事先安排（pre-determined）事件」，例如不尋常的人群移動或棄置的袋子。接着，系統會向警方或安全人員發出警告，由他們決定如何因應。法案最終在周四獲通過。

稱不涉人臉辨識 不取代人類判斷

法新社報道，法國今次測試將持續至2024年底，即奧運過後半年，將涵蓋今秋欖球世界盃。內政部指測試必須包含好一些大型活動，以作最完整和相應的評估。體育部長奧多-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）向國會議員強調說：「這個實驗在時間上會有極準確限制……而演算法最終亦不會取代人類果斷的判斷力。」

政府又指今次測試不會涉及個人生物特徵，特別是不會採用人臉辨識技術。惟數碼權益組織QDN向國會提交的報告指出，政府的AI系統事實上會處理個人生物特徵，屬於歐盟《一般資料保護規例》的規範範圍。

（法新社/中央社）