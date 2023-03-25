瘋傳AI製特朗普馬克龍被捕相惹議 專家憂製造混亂 欠法例應對

【明報專訊】人工智能技術生成內容（AIGC）發展突飛猛進之際，輿論對假資訊的憂慮亦愈來愈大。荷蘭偵查報道網媒Bellingcat創辦人希金斯周一（20日）在Twitter上載用AI圖像生成平台製作的美國前總統特朗普被捕照片，翌日另有Twitter用戶上載法國總統馬克龍現身示威現場虛構照。照片在網上瘋傳，引來數以百萬計點擊，有不少人誤以為這些照片是真實影像，反映AI現已讓人輕易創造合成照片，容易製造混亂，亦表明缺乏行業標準或法例應對用AI製造及散播假資訊的問題。
發文者稱僅胡鬧 影像有「穿崩」
希金斯（Eliot Higgins）日前在看到特朗普自稱將被起訴的新聞後，利用最新版本的圖像生成平台Midjourney創作特朗普被捕的合成片並上載到Twitter，相片可見「特朗普」被「警員」包圍及帶走；其他虛構影像包括特朗普妻子「梅拉尼婭」及長子「唐納德」向警員大叫、「特朗普」坐在牢房等照片。希金斯坦言他只是在胡鬧，以為可能僅得5人轉發帖文，但截至昨日這些照片已有約4900次轉發及約562萬次點擊。他的帖文字裏行間都表明照片是虛構：「在等候特朗普被捕期間創作特朗普被捕的照片。」影像亦有明顯「穿崩位」，例如警員的手形奇怪、警章模糊不清、特朗普的西裝外套缺少衫袖等。不過，仍有不少網民信以為真。Twitter帳戶EliotHiggins發文說：「都太真實了。試想假照片在一個資訊受限制的國家傳播會怎樣。」
另一個有13.5萬人跟隨的Twitter帳戶「No Context French」周二亦發布3張相片，顯示「馬克龍」現身煙霧瀰漫的示威現場。帖文沒文字描述，而從圖片中人的手形可見都是虛構影像，但仍有人以為真有其事。帳戶擁有者向彭博社專欄作家奧爾森（Parmy Olson）解釋帖文沒註解是因網民只要放大照片、閱讀評論就知道是假相。
人權組織：損對所有影像信任
美國人權組織Witness執行董事格雷戈里（Sam Gregory）指，希金斯在網上發布的影像，顯示大量製作虛假但會令人誤信的圖像技術已有長足進步。格雷戈里又指這類影像的目的不是要人們相信某件事確實發生，而是說服人們不能相信任何東西，破壞對所有影像的信任。
美議員：構成危害開發者須承責
社交網站就這類照片的應對方式沒一致政策，Twitter未有回應《華盛頓郵報》查詢，facebook母公司Meta發言人則強調圖像都在旗下服務經事實核查。不過，《華盛頓郵報》報道指，一名有近萬名追隨者的fb用戶成功將其中一張合成照片轉發，並寫上：「史無前例地，前總統特朗普被捕和被送往聯邦監獄。特朗普被人員捉住雙手的令人震驚照片在社交平台廣傳。」
美國民主黨參議員沃納（Mark Warner）指立法者多年來都警告合成媒體會被濫用傳播虛假信息，及更廣泛地散播混亂和爭論，又表示開發者應注意到產品若造成危害將要負責。