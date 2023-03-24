美起訴華加密幣企業家造市 牽涉女星Lindsay Lohan

【明報專訊】美國證券交易委員會（SEC）周三（22日）起訴中國加密貨幣企業家、區塊鏈項目波場（Tron）創辦人孫宇晨，指控他涉嫌欺詐及操控市場，同時還控告8名美國名人包括女星蓮茜露漢（Lindsay Lohan）及饒舌歌手Soulja Boy，涉嫌非法推廣加密資產。
孫宇晨等9人被控告
SEC指出，孫宇晨及其3間公司Tron Foundation、BitTorrent Foundation及Rainberry策劃銷售數十億美元未註冊的Tronix（TRX）及BitTorrent（BTT）加密資產證券，並誇大TRX的交易量。SEC還指控孫宇晨隱瞞向名人付款以在社交平台上推廣TRX及BTT，誤導公眾以為這些名人對TRX和BTT有「無偏見的」投資興趣。SEC稱，孫宇晨因此賺了數千萬美元的非法利潤。
被控的名人包括女星蓮茜露漢、歌手Akon、Austin Mahone及Ne-Yo、網紅拳擊手Jake Paul、饒舌Lil Yachty及Soulja Boy、色情片女演員Kendra Lust。SEC稱，他們推廣TRX和BTT加密資產，但沒披露從中獲得的報酬，屬非法。蓮茜露漢的律師稱，其當事人直至去年3月才知道有關披露的要求。