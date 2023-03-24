加國華裔議員被指勾結北京 退出黨團

Global News周三引述國安消息人士報道，董晗鵬曾於2021年2月私下與中國駐多倫多總領事韓濤會面，建議北京延遲釋放加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）。

康明凱和斯帕弗2018年12月10日在北京被捕，外界認為兩人被捕是因為中國報復加拿大應美國要求拘捕中國電信設備生產商華為副董事長孟晚舟。兩人被捕引起加拿大不滿，反對黨頻頻指摘總理杜魯多對北京過度懦弱。

根據報道，董晗鵬向韓濤表示，如果北京放人，將令加拿大最大反對黨保守黨受益。董晗鵬也對韓濤建議北京在兩人的案件上「展現進展」，以幫助持續被國民批評的自由黨。

報道發表後幾小時，董晗鵬在眾議院宣布退出自由黨黨團，但強烈否認針對他的指控，強調不會支持侵犯加人基本人權的行為。

董晗鵬1977年生於上海，13歲隨父母移民加拿大，2019年當選聯邦眾議員。近期加媒陸續獲得加拿大安全情報局（CSIS）的報告，揭露中國干預加拿大2019年和2021年聯邦選舉，提到2019年中國透過多倫多領事館指揮一個干預選舉的網絡，董晗鵬是網絡成員，曾獲領事館幫助。董晗鵬否認。

駐多倫多領館斥炒作 毒化中加關係

中國駐多倫多總領事館周四指加拿大一些媒體和政客持續炒作，「嚴重誤導加涉華民意，毒化中加關係氣氛，損害中國形象」，對此強烈不滿和堅決反對。

（Global News/路透社/CBC）